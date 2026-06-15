Sete pessoas morreram e outras ficaram feridas após um ônibus capotar na madrugada de hoje na CE-187, em Tauá, no interior do Ceará.\nO veículo levava uma equipe de basquete e outros ocupantes, totalizando mais de 40 passageiros. Segundo informações do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), eles eram de Juazeiro do Norte e estavam retornando de um evento esportivo em Sobral.\nO coletivo caiu lateralmente em um barranco por volta das 3h. Imagens do local mostram as margens da estrada, onde inúmeros passageiros caíram.\nBombeiros informaram que número de mortos pode aumentar. Segundo a corporação, equipes estão no local atuando na retirada de vítimas e, "provavelmente, o número é até maior" do que sete mortos.\nJovem que morreu em salto de rope jump é enterrada em São Paulo\nVeja quem era o capitão da PM que morreu após sofrer acidente de moto