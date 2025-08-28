-POP_ROJAO_28082025 (1.3305450)\nUm acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto na avenida Eurico Viana, no setor Parque das Flores, região norte de Goiânia, terminou com perseguição e ‘tiros de foguete’. Imagens obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera mostram o acidente, a perseguição e a confusão ocorrida na noite do último domingo (24) (assista ao vídeo acima).\nAo POPULAR, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o acidente aconteceu na noite do último domingo (24), por volta das 22h30 (leia a nota na íntegra abaixo). De acordo com a PC, o acidente aconteceu após o motorista do carro invadir a contramão e colidir com a moto, tendo a vítima caído e sofrido lesões. Como o nome do motorista não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa até a última atualização deste texto.