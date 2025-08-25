Um acidente entre um carro e uma moto deixou dois mortos na GO-213, entre os municípios de Caldas Novas e Ipameri, na região sul de Goiás. A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou que os dois ocupantes da moto morreram no local. As imagens mostram os danos causados pelo impacto da batida.\nO caso aconteceu no último sábado (23). À PM, o motorista do carro relatou que o piloto da moto estava transitando no meio da pista e sem nenhuma iluminação. Ainda segundo a corporação, o condutor realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.\nOs nomes dos envolvidos não foram divulgados. Além disso, na manhã desta segunda-feira (25), O POPULAR entrou em contato com a Polícia Científica para saber a dinâmica exata do acidente. Porém, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nMercedes pega fogo em posto de gasolina às margens da GO-020; vídeo