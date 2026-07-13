Um acidente deixou três pessoas mortas na manhã deste domingo (12), em Mineiros, no sudoeste goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi encontrada na Avenida Contorno, no setor Divino Espírito Santo. Outras duas estavam dentro de um Fiat Palio localizado a alguns metros do local, onde também havia uma caminhonete S-10.\nConforme os militares, o motorista da caminhonete, que apresentava um ferimento leve no rosto, foi preso em flagrante.\nComo o nome do motorista da caminhonete não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Científica para apurar as circunstâncias do acidente, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nMotociclista morre após ser atropelado por carro\nMotociclista de aplicativo morre em acidente quando ia assistir ao jogo do Brasil; vídeo