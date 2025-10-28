-Acidente em Parque de Diversão (1.3329347)\nUma mulher de 46 anos e a neta ficaram feridas após um acidente na montanha-russa Brucomela do DiverPlay Center Park, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 20h50 deste domingo (26).\nEm nota divulgada nas redes sociais, o parque alegou que a criança estava no colo da avó, que "não conseguiu segurá-la de forma adequada" em um momento do percurso (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nTestemunhas gravaram o momento do acidente. O vídeo, registrado por uma pessoa fora do equipamento, mostra o brinquedo em funcionamento com as vítimas. Ao final das imagens, uma mulher diz: “nossa uma mulher caiu lá”.\nBrinquedo se parte ao meio e deixa 23 feridos em parque na Arábia Saudita\nBrinquedo de parque de diversões quebra em Goiás; polícia investiga o caso