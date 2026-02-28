Acidente aconteceu na BR-153, entre o Povoado do Índio e o trevo que dá acesso à São Francisco de Goiás (Divulgação/Corpo de Bombeiros (à esquerda) e Polícia Rodoviária Federal (à direita))\nUm ônibus que levava 49 passageiros de Goiânia a Palmas (TO) colidiu com uma carreta, após um passageiro tirar a atenção do motorista para falar sobre uma lâmpada interna. Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (27) na BR-153, entre o Povoado do Índio e o trevo que dá acesso à São Francisco de Goiás, deixando 19 feridos e nenhuma vítima fatal.\nA colisão entre o ônibus da empresa Liderança Turismo e uma carreta se deu por volta das 21h40. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-GO), o motorista do ônibus contou que um passageiro pediu ajuda sobre uma lâmpada interna. Ao desviar a atenção da pista para atender à solicitação, ele não percebeu a redução de velocidade da carreta à frente, ocorrendo a batida.