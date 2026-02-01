Um acidente entre um carro de passeio e uma carreta deixou uma pessoa morta e duas feridas na GO-050, em Montividiu, região Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Goiás, o caminhão de carga trafegava no sentido Montividiu/Paraúna e o Fiat Uno, que fazia o sentido oposto, invadiu a pista do caminhão. O passageiro do banco detrás do carro morreu no local do acidente.\nOs outros dois ocupantes do Fiat Uno, que tiveram ferimentos no rosto e em outras partes do corpo, foram encaminhados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dos feridos.\nMulher morre após ser arremessada e atropelada por amiga que perdeu o controle de carro automático; vídeo