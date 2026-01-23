-Vídeo do acidente (1.3365186)\nUm acidente envolvendo um carro, uma carreta e um caminhão deixou quatro pessoas mortas na GO-219, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Guapó, 10 viaturas participaram do resgate (veja no vídeo acima). Três pessoas foram socorridas em estado grave e levadas para o hospital.\nO acidente ocorreu no km 245 por volta das 17h58 desta quinta-feira (22). Segundo a Polícia Militar Rodoviária três óbitos foram confirmados no local, e um no Hospital de Guapó.\nAO POPULAR, o socorrista José Wilker do Samu de Aparecida de Goiânia, informou que dois feridos foram levados para o Hospital de Guapó e o outro para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia.\nComo não tiveram os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dos feridos.