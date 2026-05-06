Um acidente envolvendo dois caminhões causou duas mortes no Jardim dos Buritis, no perímetro urbano da BR-153, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma terceira pessoa foi atendida no local e encaminhada de helicóptero para o hospital.\nPor não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não pôde atualizar o estado de saúde dela até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a corporação, o acidente ocorreu após o viaduto da Avenida São Paulo, no sentido Goiânia. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma vítima presa às ferragens, já sem vida, com óbito constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nAcidente entre carro e dois caminhões deixa quatro mortos, em Guapó\nMotoristas morrem após caminhões baterem de frente na GO-020; vídeo