Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos aconteceu na BR-080, no trevo de acesso ao município de Niquelândia, sentido Barro Alto, na zona rural de Assunção de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, uma pessoa ficou presa às ferragens do carro e morreu.\nSegundo os bombeiros, aconteceu uma batida entre uma Toyota Hilux e uma Ford Ranger, de acordo com a apuração dos militares, a Ranger acessava a BR-080 a partir da GO-564 e decidiu mudar a direção para o lado esquerdo. Nesse momento, a caminhonete foi atingida pela Hilux, que estava trafegando na rodovia.\nO impacto fez o motorista da Ranger ficar preso às ferragens do carro que, após ser retirado do veículo, recebeu manobras de reanimação da equipe de bombeiros em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Barro Alto, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada por uma médica do Samu.