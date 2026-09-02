-VÍDEO (1.3451650)\nUm acidente envolvendo um ônibus, um caminhão carregado de areia e um carro de passeio deixou ao menos dez pessoas feridas na GO-060, entre Israelândia e Iporá, na manhã desta quarta-feira (2). Segundo o relato dos motoristas ao Corpo de Bombeiros, o caminhão tentou ultrapassar o ônibus e, ao se deparar com um veículo no sentido contrário, não conseguiu frear para recuar. Após atingir o retrovisor do automóvel, o caminhão tombou ao tentar retornar para a pista, fazendo com que o ônibus também tombasse.\nSegundo o delegado do caso, Bruno de Paula Ferreira, o motorista foi preso em flagrante nesta terça-feira (2) e estava dirigindo sob efeito de álcool. O nome do suspeito não foi divulgado, por isso, POPULAR não conseguiu contato com a defesa até a última atualização desta reportagem. O motorista chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas foi liberado e permanece na Delegacia de Iporá.