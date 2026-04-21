Um acidente envolvendo uma van, uma caminhonete e um caminhão deixou oito pessoas mortas na manhã desta terça-feira (21), na BR-020, em Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no km 60 da rodovia, próximo ao distrito de Bezerra, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, por volta das 6h24.\nDe acordo com os bombeiros, a van seguia em sentido a Brasília e transportava 13 ocupantes quando se envolveu na colisão com uma caminhonete Fiat Toro, que tinha quatro pessoas.\nApós o impacto, a caminhonete ainda atingiu um caminhão que trafegava pela rodovia.\nPai e filho goianos morrem durante viagem para Natal\nAdvogado e namorada morrem em acidente na GO-010\nSete pessoas morrem em acidente de carro na Chapada Diamantina\nNa van, sete pessoas morreram no local e outras seis ficaram feridas. Conforme a corporação, os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para atendimento hospitalar. Na caminhonete, foi confirmado a morte de um ocupante, e duas vítimas foram levadas para unidades de saúde.