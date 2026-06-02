Um acidente entre uma van e um carro na GO-230 próximo ao trevo da Igarashi, em Planaltina, na região do Entorno do Distrito Federal, deixou três pessoas mortas e outras feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. A van pertencia à Secretaria Municipal de Saúde de Água Fria de Goiás.\nEm nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Água Fria de Goiás informou que a administração municipal está acompanhando a situação e prestando a assistência aos envolvidos. Ao POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que houve uma colisão frontal entre a van da prefeitura e uma Parati, deixando três pessoas mortas e outras presas às ferragens.\nA reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Água Fria de Goiás para saber quantas pessoas havia na van e para onde estavam sendo transportadas, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.