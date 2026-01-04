-POP_AcidenteT2GYN_040126 (1.3357032)\nUm acidente envolvendo dois carros de luxo deixou três pessoas feridas na madrugada deste domingo (4), no setor Bueno, região sul de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta da 1h34 da manhã no cruzamento da rua T-49 com a avenida T-2 (assista ao vídeo acima).\nO acidente no cruzamento da rua T-49 com a avenida T-2 envolveu uma Range Rover Evoque que capotou, conduzida por um motorista de 17 anos, e uma BMW, conduzida por um motorista de 26 anos, segundo os bombeiros.\nAdolescente morre e 17 pessoas ficam feridas após caminhonete que levava passageiros na carroceria capotar\nMãe e filhos morrem após carro bater contra barreira de concreto e cair no ribeirão Paineiras, na BR-050\nJovem morre após ser atropelado por carro de luxo na Avenida Perimetral Norte