Um acidente matou três pessoas na BR-153, em Rialma, no centro goiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), os mortos eram dois homens, de 46 e 35 anos, que trabalhavam às margens da rodovia, e o motorista do carro, de 45 anos. O caso aconteceu na tarde deste domingo (24).\nA perícia inicial da PRF-GO indicou que o veículo seguia pela rodovia quando saiu da pista, atropelou os trabalhadores e bateu contra um poste. Os dois colaboradores morreram na hora. Já o motorista do carro chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil (PC).\nOs dois trabalhadores, ligados à Ecovias do Araguaia, faziam a retirada de um poste que seria transferido para o outro lado da pista. Em nota, a concessionária lamentou o caso, se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que acompanha as investigações (leia na íntegra ao final do texto).