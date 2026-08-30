Carro e ciclomotor após acidente (Divulgação/Bombeiros Quirinópolis)\nUm jovem de 18 anos e um adolescente de 16 morreram em um acidente na madrugada deste domingo (30), em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em um ciclomotor, conhecido como "cinquentinha", que foi atingido na traseira por um carro. O motorista fugiu do local.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não localizou o motorista para que pudesse se posicionar.\n-WEBSTORIES - Acidente mata jovem e adolescente em Quirinópolis (1.3450451)\nPassageiro morre dentro de ônibus da Guanabara em Formosa\nServidor público morre aos 21 anos em acidente entre três veículos na BR-158\nEx-vereador morre ao ser atropelado por caminhonete; vídeo\nO acidente aconteceu na GO-164, no km 142. A PM informou que o carro seguia no mesmo sentido do ciclomotor quando bateu na traseira do veículo. Com o impacto, as vítimas caíram e não resistiram aos ferimentos.