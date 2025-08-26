Carro que transportava a família ficou destruído. (Divulgação/PRF-GO)\nUma mãe, seus dois filhos e um jovem morreram em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-414, perto de Anápolis, no centro goiano. Todos os ocupantes do carro morreram no local - o motorista, de 24 anos; a passageira, de 50; um menino, de 11; e uma menina, de 9. O condutor da carreta não se feriu. As informações são da Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO).\nCorreção: Inicialmente publicamos que os mortos seriam todos da mesma família. A informação foi corrigida às 13h08.\nO caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (25). Segundo a corporação, o motorista do carro tentou virar à esquerda para entrar em uma chácara às margens da rodovia. Porém, durante a manobra, o veículo foi atingido na parte lateral pela carreta, que trafegava no mesmo sentido, de Anápolis a Corumbá.