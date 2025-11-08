Batida foi no Km-65 do trecho entre Catalão e Ipameri. (Divulgação/ Secom Caldas Novas)\nUma mulher morreu e mais quatro pessoas ficaram feridas após sofrer um acidente na GO-330, na manhã deste sábado (8). A batida foi no Km-65 do trecho entre Catalão e Ipameri. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão envolveu um Chevrolet Vectra, com placa de Catalão, que seguia no sentido de Ipameri, e um Volkswagen Virtus, conduzido por um motorista de Caldas Novas, que trafegava no sentido oposto.\nTrês pessoas que estavam no sedan foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Catalão. A outra passageira não resistiu e morreu no local. O condutor do outro carro foi levado para um hospital particular da cidade.