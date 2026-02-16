Quatro jovens, com idades entre 15 e 27 anos, morreram em um acidente na manhã do último domingo (15), na GO-060, em Nazário, região central de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que as vítimas estavam bateu de frente com outro veículo na altura do km 65, na saída para Turvânia. As vítimas foram identificadas como João Luiz Silva Aby Azar, de 24; Bruno Pereira do Vale, de 27; Alexandre Alves de Oliveira, de 26; e Adryhan Rodrigues dos Passos, de 15.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que Bruno e João Luiz estavam em um modelo Gol e Alexandre e Adryhan em um Fiat Palio. A corporação não informou a velocidade em que os veículos estavam no momento da colisão.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Nazário. Um jovem de 21 anos estava consciente, mas com suspeita de traumatismo craniano. Outro homem, de 26, também consciente, apresentava suspeita de traumatismo moderado e se queixava de dores no peito.