Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-414, perto de Anápolis, no centro goiano. Todos os ocupantes do carro faleceram - o motorista, de 24 anos; a passageira, de 50; um menino, de 9; e uma menina, de 11. O condutor da carreta não se feriu. As informações são da Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO).\nO caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (25). Segundo a corporação, o motorista do carro tentou virar à esquerda para entrar em uma chácara às margens da rodovia. Porém, durante a manobra, o veículo foi atingido na parte lateral pela carreta, que trafegava no mesmo sentido, de Anápolis a Corumbá.\nAinda conforme a PRF-GO, o impacto da batida foi tão forte que arremessou todos os ocupantes do carro para fora do veículo. Além disso, o motorista da carreta passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Tanto ele quanto o condutor do carro possuíam habilitação em dia.