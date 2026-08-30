Três pessoas morreram após um veículo capotar na BR-070, na divisa entre o Distrito Federal e Goiás, na tarde deste domingo (30). O acidente ocorreu no km 19 da rodovia, no sentido Brasília–Águas Lindas de Goiás, nas proximidades da barragem, já em território do Distrito Federal.\nSegundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), até o momento, as vítimas não foram identificadas, pois não portavam documentos.\nO POPULAR tentou contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente, as investigações e a identificação das vítimas, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nSegundo os bombeiros, o carro saiu da pista e parou em um barranco às margens da rodovia, com as rodas voltadas para cima. No veículo estavam dois homens e uma mulher, que sofreram múltiplas lesões traumáticas incompatíveis com a vida. As mortes foram constatadas ainda no local.