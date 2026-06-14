Um acidente entre dois veículos matou um homem de 55 anos e gerou risco de incêndio por vazamento de gasolina no Bairro Loteamento Tropical Verde, na Avenida Perimetral Oeste, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima apresentava ferimentos de arma branca e foi identificada como Aparecido Rosa Respíndola, de 55 anos. O caso é investigado pela PCGO.\nO outro motorista sobrevivente não teve o nome divulgado, por isso a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dele.\nSeis pessoas morrem em queda de 2 helicópteros no Rio, dizem bombeiros\nTrês pessoas morrem em acidente na BR-452, em Rio Verde\nAcordo encerra processo por morte na Avenida 85\nSegundo a corporação, o acidente aconteceu na noite de sábado (13). De acordo com a PCGO, a vítima conduzia um Fiesta e o outro motorista estava em uma Parati, quando houve uma batida de frente entre os veículos.