Um acidente na ponte do Rio Verdinho deixou seis pessoas feridas e outras duas desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. A batida envolveu três carros, sendo que um deles caiu no rio. O caso aconteceu nesse domingo (31) na GO-184, próximo a Serranópolis, no sudoeste goiano.\nConforme os bombeiros, duas pessoas conseguiram sair do veículo submerso e chegar à margem. Outras quatro tiveram ferimentos mais graves, foram socorridas e encaminhadas ao hospital.\nVisto que os nomes não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dos envolvidos até a última atualização desta reportagem.\nMotorista bêbado pergunta se policial também bebeu após acidente de carro; vídeo\nFamília de ex-rainha de rodeio faz campanha para conseguir ajuda após jovem se envolver em grave acidente, em Itumbiara