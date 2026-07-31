Daniel e Luiz Emanuel, de 9 e 1 anos, voltavam com a família para Goiás quando o acidente aconteceu na BR-040 (Reprodução/Instagram Missão Kophós)\nO acidente que matou os filhos de 1 e 9 anos do professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Luiz Cláudio da Silva Souza envolveu um caminhão Scania, um carro Renault Logan e uma picape Fiat Strada, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), O acidente aconteceu no km 247 da BR-040, em São Gonçalo do Abaeté, no noroeste de Minas Gerais.\nA batida aconteceu na última segunda-feira (27). De acordo com os levantamentos iniciais da PRF, o caminhão teria invadido a pista contrária e batido de frente com o Renault Logan, onde estava a família do professor. Com o impacto, o carro foi arremessado contra a Fiat Strada. A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar a dinâmica do acidente.