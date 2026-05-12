-POP_Acidente_110526 (1.3408420)\nO acidente que matou um pai e quatro filhos, além de um amigo da família, ocorreu em um veículo que estava em condições precárias e superlotado, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, segundo a delegada Silzane Bicalho. De acordo com ela, uma série de fatores, como a ingestão de bebida alcoólica pelo motorista, provocaram a tragédia.\nSegundo as informações, o carro estava em situação precária, havia excesso de passageiros, eram sete passageiros para um carro para cinco ocupantes. Não tinha banco, o para-brisa estava quebrado, sem condições de rodar, e o motorista ainda ingeriu bebida alcoólica”, afirmou a delegada à TV Anhanguera.\nCoforme a polícia, o acidente aconteceu no início da noite de domingo (10), no Condomínio Colorado Premium. No veículo estavam seis pessoas da mesma família e um amigo. Todos morreram no local, entre elas dois adolescentes, duas crianças e dois adultos.