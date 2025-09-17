A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) trabalha com duas possíveis linhas de investigação sobre a morte do entregador Carlos Willian Rodrigues Martins, de 25 anos. A primeira é a hipótese de uma discussão de trânsito, que chegou até a imprensa depois de ter sido relatada por testemunhas. A segunda considera a possibilidade de uma desavença ligada a alguma entrega, produto ou mesmo a conflitos pessoais anteriores da vítima.\nEm entrevista ao POPULAR, o delegado Paulo Ludovico, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), contou que as apurações ainda estão recentes, apenas no terceiro dia de investigação, dentro de um limite para conclusão de 30 dias úteis. Segundo ele, neste momento não é possível confirmar nenhuma tese de forma definitiva. O delegado também esclareceu que não há indícios de relação do caso com tráfico de drogas, apesar de Carlos ter tido uma passagem por causa desse tipo de infração em novembro de 2022, quando ficou preso por seis dias. Ele respondia a esse processo em liberdade.