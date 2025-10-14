Acidentes recentes com ciclistas mobilizaram um grupo de adeptos de bicicletas a criar o ConViva, projeto que reivindica mais segurança e respeito no trânsito de Goiás. Seu lançamento vai ocorrerá nesta terça-feira (14), às 7 horas, na Rotatória Jardins Verona, em Goiânia, com um ato público em defesa da vida dos ciclistas. Está prevista a presença de autoridades responsáveis pela gestão do trânsito.\nNa última quinta-feira (9), o ciclista Marco Túlio Parreira Mundim, de 30 anos, foi atropelado a poucos metros da própria residência, no Parque Atheneu, em Goiânia. O motorista, Vagner José Vicente Ferreira, de 46 anos, fugiu do local sem prestar socorro, mas foi localizado pela polícia e preso em flagrante. Na sexta-feira (10), a prisão dele foi convertida em preventiva. Dentro do veículo, a polícia encontrou garrafas e latas de cerveja, além de uma porção de droga.