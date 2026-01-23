O acolhimento emergencial organizado pela Prefeitura de Goiânia em razão das chuvas está sendo realizado no Projeto Metamorfose, instituição localizada em Campinas que atende pessoas em situação de rua. Em dezembro de 2025, o local foi interditado como instituição de longa permanência (ILPI) por apresentar condições insalubres e deixou de ofertar o serviço, mas seguiu com o acolhimento de pessoas em situação de rua. A Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Semasdh) devem vistoriar o edifício nesta sexta-feira (23).\nNesta quinta-feira (22), O POPULAR mostrou, com exclusividade, que a gestão municipal alterou o endereço do abrigo emergencial só duas noites após o serviço seguir do Setor Aeroporto para o Conjunto Aruanã 3, na região leste da capital.\nDesde que o abrigo emergencial deixou o Setor Aeroporto, na segunda-feira (19), a Semasdh passou a oferecer transporte para levar as pessoas em situação de rua até o local. O ponto de encontro é a Estação Ferroviária de Goiânia, de onde os veículos partem no início da noite em direção ao abrigo.