O administrador Renato de Oliveira Brunes, de 48 anos, assinou um acordo de não persecução penal (ANPP) para encerrar processo criminal na Justiça em que ele respondia pela morte do servidor público Washington de Medeiros Santos, de 51 anos. Washington estava em uma moto na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, na manhã de 28 de fevereiro deste ano, quando foi atingido pelo administrador, que levava os filhos para a escola em um Hyundai Creta e tentou cruzar a via. A vítima morreu no local.\nNo acordo, Renato assume a culpa pelo acidente e se compromete a prestar serviços comunitários em uma entidade ainda a ser definida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Serão 672 horas ao todo, o que equivale a sete horas por semana, durante cerca de dois anos. Ele não terá de pagar nenhuma indenização à família, sob o argumento de que a negociação sobre esse tipo de reparo poderá, em tese, se dar na esfera cível. Não há na Justiça nenhum outro processo tratando desse caso, apenas o criminal que está chegando ao fim por meio da ANPP.