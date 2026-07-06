O açougueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier à esquerda. Radialista Valério Luiz à direita (Reprodução / TV Anhanguera)\nO açougueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier, de 41 anos, um dos condenados por matar o radialista Valério Luiz, foi extraditado para Goiânia após estar há mais de cinco meses preso em Portugal. Ele cumpre pena na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, de acordo com a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP).\nAo POPULAR, a defesa de Marcus, representada pelo advogado Rogério Rodrigues de Paul, informou que o condenado deverá cumprir dois quintos da pena antes de progredir para o regime semiaberto. O advogado também afirmou que tramita, há cerca de seis meses, um Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual pede a anulação do julgamento. Segundo ele, o pedido é fundamentado em supostas "nulidades nas quesitações apresentadas ao Tribunal do Júri", entre outras alegações.