Justiça de Goiás expediu mandado de prisão em novembro de 2024 contra o açougueiro Marcus Vinícius, apontado como um dos executores do crime contra Valério Luiz (Reprodução/TV Anhanguera)\nO açougueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier, de 41 anos, um dos condenados por matar o radialista Valério Luiz, está preso em Portugal e deve ser extraditado ao Brasil em até 60 dias, segundo a defesa. Ao POPULAR, o advogado Rogério Rodrigues de Paula disse que o açougueiro estava regular no país e foi preso na última segunda-feira (12).\nDe acordo com a Polícia Judiciária de Portugal, o açougueiro estava regular no país e trabalhava na área da construção civil. Ele foi localizado na cidade de Caldas da Rainha e permanece detido.\nEm novembro de 2014, a Justiça de Portugal prendeu e extraditou o açougueiro, conforme informações do g1 na época. Em 2022, a Justiça revogou a prisão de Marcus e mais dois condenados, mas um mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás em 2024.