Waldemar José de Lima Neto, acusado de chefiar uma organização criminosa em Goiás, se entregou à Polícia Civil do Tocantins (PCTO) nesta segunda-feira (1°). A defesa de Waldemar, o advogado Zenil Drumond, revelou em entrevista ao Jornal Anhanguera do Tocantins que ele se entregou por ser uma pessoa religiosa. O acusado é irmão de Waldecir José de Lima Júnior, suspeito de matar vigia de um shopping na região sul de Palmas (TO).\nO Valdemar é uma pessoa religiosa e quando ele se deparou com essa situação [do imão], ele resolveu se apresentar. No entanto, nós não patrocinamos a defesa dele lá no estado de Goiás. Nós apenas o acompanhamos aqui no cumprimento do mandado de prisão, e amanhã estaremos com ele na audiência de custódia”, disse.\nA fim de saber mais detalhes do caso, O POPULAR entrou em contato na manhã desta terça-feira (2) com a defesa do acusado, com a Polícia Civil do Tocantis e de Goiás, mas não teve resposta até a última atualização desta reportagem.