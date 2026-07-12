Walisson Ascânio Tito alegou à polícia que universitário o convidou para beber após encontro casual nas ruas de Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nWalison Ascanio Tito, acusado de matar o estudante de medicina veterinária Luciano Milo de Carvalho, de 27 anos, com um cabo de carregador de notebook dentro do apartamento da vítima, em Goiânia, passou a responder como réu na Justiça. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) foi recebida pelo juiz Eduardo Pio Mascarenhas da Silva, da 1ª Vara Criminal da capital.\nConforme a decisão, a ação penal tramita pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de furto.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Walison. A reportagem também procurou a Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO) para confirmar se a instituição atua no processo e solicitou um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.