Câmera de Segurança registra momento em que produtor rural é assassinado, em Campo Alegre de Goiás (Reprodução/Polícia Militar)\nO acusado de matar o fazendeiro Jorge Alex Gonçalves Tozi na frente da filha dele, em Campo Alegre de Goiás, no sudeste goiano, foi condenado a mais de 20 anos de prisão. A decisão é do juiz Yvan Santana Ferreira e foi publicada na terça-feira (2). Pedro da Costa Mendes, de 29 anos, foi denunciado pelo crime cometido em 23 de junho de 2024.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do acusado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nPedro foi julgado por júri popular. De acordo com a sentença, no dia da morte do fazendeiro, por volta das 15h30, Pedro foi filmado de posse de uma arma de fogo, tipo carabina, desferindo dois tiros contra a vítima. O crime aconteceu em uma propriedade rural na Região da Soledade, na rodovia GO-213.