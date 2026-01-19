-MORTE NA FARMÁCIA (1.3363309)\nHomem responsável pela morte do sogro é julgado em Goiânia nesta segunda-feira (19). Ao POPULAR, o Tribunal de Justiça de Goiás confirmou o início do julgamento e informou que havia sido cancelado em outubro de 2025 porque uma jurada passou mal durante a audiência (Veja acima).\nA defesa de Felipe Gabriel Jardim Gonçalves informou à reportagem que no julgamento de hoje o suspeito contará com o suporte de profissionais da Psicologia Jurídica e da Psiquiatria Forense, com o objetivo de esclarecer o histórico de transtornos mentais do acusado. (Leia a nota completa ao final do texto).\nEm contradição, o advogado de acusação Emanuel Rodrigues ressalta que os exames periciais apontam que Felipe Gabriel tinha plena capicidade de entender o caráter ilícito de tirar a vida de João Leão (Confira a nota completa ao final do texto).