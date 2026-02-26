O bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi preso na manhã desta quinta-feira (26) em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, durante operação da FICCO/RJ (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), com atuação da Polícia Federal e da Polícia Civil.\nAdilsinho foi capturado em um imóvel na cidade de Cabo Frio, no RJ, em ação que contou com o apoio do Serviço Aeropolicial. Ele estava foragido por mandado da Justiça Federal e também é investigado por homicídios pela Justiça Estadual.\nSTF condena por unanimidade irmãos Brazão como mandantes da morte de Marielle\n'Irmãos Brazão foram os mandantes da morte de Marielle', diz Moraes\nIntegrante da cúpula do jogo do bicho no estado, o homem é considerado um dos principais produtores e distribuidores de cigarros falsificados no RJ. A prisão foi realizada por policiais federais e policiais civis, após levantamento de dados e informações de inteligência desenvolvidas no âmbito da FICCO/RJ.