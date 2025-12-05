-Caiaque Goianésia (1.3345995)\nUm morador de Goianésia, na região central de Goiás, foi flagrado andando de caiaque em uma rua alagada, no bairro Nova Aurora. O vídeo, registrado na última quarta-feira (3) e compartilhado nas redes sociais, flagra Lucas Ribeiro Barbosa, de 16 anos, se divertindo, enquanto é gravado por amigos.\nDe acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), foram 33 milímetros de chuva em apenas 35 minutos. Apesar do transtorno, Lucas levou a situação com bom humor. Ao POPULAR, ele contou que o caiaque é de seu chefe, Enir Domingos Alves Júnior, que adora pescar. “Estávamos trabalhando e chovia muito. Aí tivemos a ideia de andar com o caiaque na enxurrada”. O ato foi aprovado por seu chefe, que disse ter achado legal. “A gente só vive uma vez”, contou Enir.