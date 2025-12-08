-Vídeo do resgate (1.3346635)\nA adolescente que foi arrastada durante uma enxurrada na forte chuva deste sábado (6), em Goiânia, teve os cabelos cortados antes de ser retirada debaixo do carro, segundo o sargento Alessandro Sales da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Em entrevista à repórter Aline Goulart do g1 Goiás, o policial que ajudou a salvar a menina contou detalhes do momento. Segundo ele, a menina foi retirada debaixo do veículo sem sinais vitais e com bastante ferimentos nas costas.\nMeu filho de 16 anos gritou ‘Pai, ela tá aí mesmo’ [debaixo do carro]. Eu já tinha procurado ela duas vezes e não tinha encontrado, aí eu passei o pé embaixo do veículo, aí sim eu senti a pessoa. Aí eu acenei para as pessoas e pedi socorro. Foi quando a gente conseguiu levantar o carro e o cabelo dela estava engastalhado aí eu corri, peguei uma faca e cortei o cabelo dela e consegui tirar ela”, contou em detalhes o policial.