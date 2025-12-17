Sarah Jamilliy é abraçada pelos irmãos e amigos (Arquivo pessoal/Samara Pinto da Silva)\nA adolescente Sarah Jamilliy Silva Costa, de 13 anos, que foi arrastada por uma enxurrada e ficou presa embaixo de um carro, recebeu alta hospitalar e voltou para casa na terça-feira (16). Ela permaneceu internada por dez dias. A família registrou o momento do retorno (veja o vídeo acima).\nNa gravação, Sarah Jamilliy é abraçada pelos irmãos e amigos. Ao POPULAR, na época do incidente, a mãe da adolescente, Samara Pinto da Silva, descreveu o sentimento como “gratidão” ao lembrar dos vizinhos que ajudaram a salvar a filha na Rua 1062, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.\nMãe de menina arrastada pela enxurrada fala em gratidão aos vizinhos, que seguem ajudando família\nMãe de garota arrastada por enxurrada e presa embaixo de carro desabafa: 'Nunca tinha visto um filho à beira da morte'