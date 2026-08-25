O adolescente de 17 anos que atropelou um casal no dia 16 de agosto, quando voltava de uma festa na qual havia consumido bebidas alcoólicas, foi apreendido nesta segunda-feira (24) e internado provisoriamente. O jovem dirigia uma picape Fiat Strada e levava amigos para casa quando atropelou Fábio Alves Barbosa e Neifa Freitas de Farias Alves, ambos de 50 anos, em Goiânia. Neifa morreu na última quinta-feira (20) e Fábio teve iniciado o protocolo para diagnóstico de morte encefálica, segundo familiares.\nDe acordo com o delegado da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), Rômulo Figueiredo, a internação provisória do jovem pode durar até 45 dias. “Estamos concluindo os autos de investigação e remetendo-os ao Poder Judiciário, de modo que o adolescente e o procedimento ficarão à disposição tanto do Ministério Público quanto do Juizado da Infância e Juventude”, explica.