Ana Clara Alves Silva, de 13 anos (Arquivo pessoal Geovana Santos)\nUma adolescente de 13 anos despareceu na segunda-feira (7), em Anápolis. De acordo com a Polícia Civil, os pais de Ana Clara Alves Silva procuraram a polícia após a filha deixar uma carta dizendo que ia embora para longe com uma pessoa que ama. Ao POPULAR, Geovana Santos, tia de Ana Clara, disse que amigas da sobrinha relataram que a adolescente conversava com um homem de 28 anos que queria levá-la para o Canadá.\nNão temos certeza se ela foi com alguém, mas com a carta e as amigas contando isso, tudo indica que sim", afirmou.\nO POPULAR não conseguiu informações sobre o homem citado.\nA delegada Aline Cardoso, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), explicou que mesmo que a adolescente tenha saído de casa de forma voluntária, o caso é considerado crime por se tratar de uma menor de idade.