Uma menina de 14 anos com deficiência intelectual foi estuprada por ao menos 12 adolescentes em São Paulo. O crime, ocorrido em fevereiro, só foi descoberto nesta quarta-feira (27), após a mãe da vítima reconhecer a filha em vídeos que passaram a circular em redes sociais e aplicativos de mensagens.\nSegundo a polícia, a mãe buscou a Delegacia da Mulher após ver as imagens. Logo após o registro da ocorrência, as equipes realizaram buscas e identificaram os suspeitos do crime que aparecem nos vídeos. Todos são adolescentes.\nOs próprios envolvidos teriam filmado os abusos e compartilhado os vídeos pela internet, de acordo com a polícia. A Folha de S.Paulo apurou que eles foram ouvidos, mas a polícia não informou se eles já têm defensores ou o teor do depoimento, pois o caso está sob segredo de Justiça por envolver menores de idade.