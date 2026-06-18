Um homem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (17), em Foz do Iguaçu (PR), sob suspeita de matar a adolescente Iasmyn Eckhardt da Silva, 14. Familiares da vítima contam que ela o considerava um amigo. O crime ocorreu no domingo (14).\nO nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil do Paraná nem de seu defensor. A reportagem ainda tenta identificar sua defesa.\nSegundo a polícia, ele teria confessado o crime durante interrogatório. O delegado afirmou que ele teria admitido ter usado tijolos para bater na nuca e na cabeça dela.\nO corpo da adolescente foi encontrado em um terreno baldio, aos fundos de uma borracharia, no bairro Portal.\n"Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que a adolescente chegou ao local acompanhada de um indivíduo, posteriormente identificado e reconhecido pelos familiares da vítima como sendo um amigo próximo", disse o delegado Marcelo Pereira Dias.