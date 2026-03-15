A família de Larissa Yasmin Jesus, de 14 anos, pede ajuda para encontrar a adolescente que está desaparecida desde a última sexta-feira (13), em Goiânia. Ao POPULAR, o pai dela, Marcos Aurélio Batista Silva, contou que a filha desceu na porta do Colégio da Polícia Militar de Goiás Hugo de Carvalho Ramos (CEPMG), onde estuda, mas não entrou. Desde então, a família não teve mais notícias dela. O Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID) investiga o caso.\nEla entrou na Van para ir para escola e desceu na porta, mas não entrou. Os coleguinhas a viram descendo para o lado de um supermercado. Eu já fui lá, pedi imagens de câmera, mas a gente não consegue ter acesso a essas câmeras”, afirmou o pai.\nHomem desaparece após entrar no Rio do Peixe para tentar recuperar canoa que se soltou da borda\nAdolescente desaparece após sair para ir à escola, em Luziânia