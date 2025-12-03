O adolescente Gustavo Henrique da Silva Matos, de 15 anos, desapareceu no último domingo (30) após sair para vender doces em um semáforo, em frente a um posto de combustíveis, localizado na Avenida Perimetral Norte, no setor Perim, região norte de Goiânia. A Polícia Civil (PC-GO) informou que o caso foi comunicado nesta terça-feira (2), e que está sob investigação do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID).\nAo POPULAR, a família informou que já passava das 19h30, quando o adolescente saiu de casa com destino ao posto, um percurso que fazia há mais de três anos, acompanhado de um de seus irmãos. Nesse dia ele saiu sozinho, e não voltou mais.\nTrabalhador rural desaparece, e família pede ajuda para encontrá-lo\nMulher que cuida da irmã e ficou desaparecida por sete dias muda versão e confessa que não foi sequestrada, diz delegado