A adolescente Thayna Ferreira Roriz, de 12 anos, está desaparecida desde a manhã do dia 31 de janeiro, no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações da TV Anhanguera, a menina saiu de casa por volta das 10h com uma mochila para ir à escola, mas não voltou.
Ao POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) está trabalhando para tentar localizar a adolescente. A reportagem tentou contato com a DPCA e com o Ministério Público para confirmar o acompanhamento citado pela família, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.