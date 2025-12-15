-Desaparecido (1.3350023)\nUm adolescente identificado como Lorran Victor de Sousa Oliveira, de 14 anos, desapareceu e a suspeita é de que ele foi arrastado por uma enxurrada no Rio das Antas, na divisa entre os bairros Santa Maria de Nazaré e São Carlos, na zona rural de Anápolis, na região central do estado.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que na noite do último domingo (14), as buscas pelo adolescente começaram.\nSegundo os bombeiros, na manhã desta segunda-feira (15), a operação foi retomada com reforço de equipes especializadas, incluindo cães de busca, quatro mergulhadores que fazem varredura pelo rio e um operador de drone que ajuda a monitorar a área.\n-Webstories - Adolescente desaparece após ser arrastado por enxurrada no Rio das Antas, na zona rural (1.3350160)\nJovem desaparece ao tomar banho em rio de Jataí