- apore_acidente_carro.mp4 (1.3420045)\nUma adolescente de 13 anos provocou um acidente ao dirigir o carro da família entre a Av. Leonel Ferreira de Oliveira e a Itajá, no município de Aporé, na região Sudoeste de Goiás. Segundo informações da TV Anhanguera, o veículo transportava três pessoas, além da adolescente, no momento da colisão: o pai, de 40, um jovem de 22 e uma criança, de 5. Imagens mostram o momento em que a caminhonete segue seu curso sem parar em um cruzamento, atingindo outro veículo.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil (PC), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Já o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) informou que não foi acionado para a ocorrência.\nMulher que fingiu ter 12 anos para ser adotada em SC tinha sido presa em Goiás ao se passar por criança abusada