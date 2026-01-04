-POP_AcidenteT2GYN_040126 (1.3357032)\nUm adolescente de 17 anos dirigia uma Land Rover, modelo Range Rover Evoque, que capotou após se envolver em um acidente com uma BMW na madrugada deste domingo (4), no setor Bueno, região sul de Goiânia, e deixou três pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.\nDe acordo com os militares, a Range Rover era conduzida pelo menor de idade e tinha outros três ocupantes, também adolescentes, do sexo feminino (veja o vídeo acima). Duas das passageiras ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo cranioencefálico (TCE) leve e cortes contusos na cabeça, sendo encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nComo o POPULAR não teve acesso à identificação das vítimas e dos envolvidos, não foi possível obter atualização sobre o estado de saúde dos feridos.