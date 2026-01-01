-VÍDEO: Adolescente é apreendido após furtar mais de R$ 1 milhão em joias em loja de shopping, em Rio (1.3356103)\nUm adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de furtar mais de duas mil joias de ouro e prata de uma joalheria localizada em um shopping de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1 milhão, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO). Ele foi localizado e apreendido no município de Santo Antônio do Descoberto, na região do Entorno do Distrito Federal, no último dia 30,em uma ação conjunta da Polícia Civil e do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar de Goiás.\nDe acordo com informações divulgadas pela TV Anhanguera, o ato infracional ocorreu na noite do dia 27 de dezembro. O adolescente teria entrado no shopping antes do fechamento, se escondido no interior do estabelecimento e passado a noite no local. Durante a madrugada, ele furtou mais de duas mil peças de joias da loja.